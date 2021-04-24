Умер лидер сербских "Ночных волков", награжденный медалью "За возвращение Крыма"

Саша Савич умер на 44-м году жизни от обширного инфаркта.

Умер лидер сербских "Ночных волков", награжденный медалью "За возвращение Крыма"
Саша Савич та Олександр Залдостанов
Фото: Instagram/Александр Залдостанов

Лидер сербского отделения роSSийского прокремлевского мотоклуба "Ночные волки" Саша Савич умер на 44-м году жизни от обширного инфаркта.

Об этом 24 апреля сообщила семья байкера и главы мотоклуба Александра Залдостанова ("Хирург"), пишет Крым. Реалии. По словам Залдостанова, Савич был награжден роSSийской медалью "За возвращение Крыма". Этой медалью после 2014 года награждали тех, кто помог оккупации полуострова Россией.

Как пишут роSSийские СМИ, Савич родился в Берлине, жил в городе Ниш на юге Сербии. Добровольцем воевал во время войны в Югославии.

В 2018 году Босния и Герцеговина запретила въезд на свою территорию двум лидерам роSSийского байкерского движения "Ночные волки" - Александру Залдостанову и Саше Савичу.

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов позиционирует себя как друг президента РоSSии Владимира Путина. В 2014 году возглавляемые им байкеры блокировали украинские военные части и помогали организовывать митинги в поддержку оккупации Крыма. "Хирурга" внесли в перечень лиц, в отношении которых после оккупации Крыма ввели санкции США и Канада.

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