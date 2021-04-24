Саша Савич умер на 44-м году жизни от обширного инфаркта.

Лидер сербского отделения роSSийского прокремлевского мотоклуба "Ночные волки" Саша Савич умер на 44-м году жизни от обширного инфаркта.

Об этом 24 апреля сообщила семья байкера и главы мотоклуба Александра Залдостанова ("Хирург"), пишет Крым. Реалии. По словам Залдостанова, Савич был награжден роSSийской медалью "За возвращение Крыма". Этой медалью после 2014 года награждали тех, кто помог оккупации полуострова Россией .

Как пишут роSSийские СМИ , Савич родился в Берлине, жил в городе Ниш на юге Сербии. Добровольцем воевал во время войны в Югославии.

В 2018 году Босния и Герцеговина запретила въезд на свою территорию двум лидерам роSSийского байкерского движения "Ночные волки" - Александру Залдостанову и Саше Савичу.