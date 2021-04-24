Зеленский сменил глав СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях

Соответствующие указы президент подписал 24 апреля.

Зеленский сменил глав СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях
Фото: mintrans.news

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Олега Головаша с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Соответствующий указ №170/2021 обнародован на сайте главы государства.

Указами №№171 и 172 президент освободил от должности начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области Сергея Зайца и назначил его руководителем управления в Киеве и Киевской области.

Вместе с тем, президент на должность начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области назначил Виктора Назарука.

"Назначить Назарука Виктора Викторовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области", - говорится в тексте указа №173/2021.

Как сообщалось, в январе президент Владимир Зеленский сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины во Львовской, Николаевской и Кировоградской областях.



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