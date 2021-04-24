РоSSийское посольство ответило на высылку дипломатов хамством

"Маленькое падение энергии или энергия маленького члена - выбор за вами".

Посольство РоSSийской Федерации в Беларуси прокомментировало решение Литвы, Латвии и Эстонии в поддержку Чехии выслать роSSийских дипломатов.

Ретвитнув сообщение министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса о высылке дипломатов РФ из стран Балтии, роSSийское посольство добавил хамскую подпись: "Маленькое падение энергии или энергия маленького члена - выбор за вами".

Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 роSSийских дипломатов, которые считаются сотрудниками роSSийских спецслужб. Это связано с тем, что у чешских властей есть обоснованные подозрения в причастности роSSийских спецслужб к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.

По неофициальной информации, взрыв устроили, чтобы боеприпасы и не продали Украине.

РоSSия, не соблюдая принципа соразмерности, выслала в ответ 20 чешских дипломатов, в основном из политического отдела.

Чехия после этого объявила,что из Праги должны уехать еще 70 сотрудников посольства. В результате количество дипломатов и служащих в обоих посольствах сравняется.

Чехия также обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО с просьбой высылать из страны роSSийских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб.