РоSSийское посольство ответило на высылку дипломатов хамством
"Маленькое падение энергии или энергия маленького члена - выбор за вами".
Фото: osnmedia.ru
Посольство РоSSийской Федерации в Беларуси прокомментировало решение Литвы, Латвии и Эстонии в поддержку Чехии выслать роSSийских дипломатов.
Ретвитнув сообщение министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса о высылке дипломатов РФ из стран Балтии, роSSийское посольство добавил хамскую подпись: "Маленькое падение энергии или энергия маленького члена - выбор за вами".
Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 роSSийских дипломатов, которые считаются сотрудниками роSSийских спецслужб. Это связано с тем, что у чешских властей есть обоснованные подозрения в причастности роSSийских спецслужб к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.
По неофициальной информации, взрыв устроили, чтобы боеприпасы и не продали Украине.
РоSSия, не соблюдая принципа соразмерности, выслала в ответ 20 чешских дипломатов, в основном из политического отдела.
Чехия после этого объявила,что из Праги должны уехать еще 70 сотрудников посольства. В результате количество дипломатов и служащих в обоих посольствах сравняется.
Чехия также обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО с просьбой высылать из страны роSSийских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб.
23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Согласно ему, РоSSия ограничивает дипломатическим учреждениям "недружественных стран" наем сотрудников из РФ. Перечень "недружественных иностранных государств" должно определить роSSийское правительство.