"Слуга народа" Павлюк объяснил, почему 5-й год подряд декларирует выигрыш в лотерею

В 2016-м нынешний нардеп получил от дедушки лотерейный билет с выигрышем более 3 млн грн.

"Слуга народа" Павлюк объяснил, почему 5-й год подряд декларирует выигрыш в лотерею
Фото: molbuk.ua

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранной деятельности Максим Павлюк (фракция "Слуга народа"), который пятый год подряд декларирует выигрыш в лотерею, объяснил, что это части одного выигрыша, который он получил еще в 2016 году.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Согласно условиям выигрыша, выигрыши на сумму более трех миллионов гривен выплачиваются в течение 60 месяцев. Свой лотерейный билет я сдал распространителю ООО "М.С.Л." в феврале 2016-го. Через некоторое время мне пришел ответ, что билет, действительно, выигрышный, прошел экспертизу, и с тех пор начался отсчет 60 месяцев. И каждый год, в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, я должен декларировать ту сумму, которую я получал", - пояснил депутат.

Всего за пять последних лет Павлюк задекларировал от выигрыша в лотерею почти 3, 5 млн гривен. Из них, объяснил нардеп, он заплатил более 500 тыс. гривен налогов и более 50 тыс. гривен военного сбора.

Радио Свобода отмечает, что на сайте оператора государственных лотерей "М.С.Л." можно найти новость за 2016 год о выигрыше Павлюка. Правда, в ней говорится о том, что счастливый билет купил не лично Максим, а его дедушка Николай, который и угадал выигрышную комбинацию цифр, а потом подарил лотерейный билет внуку.

Согласно официальному сообщению, выигрыш Павлюка тогда составил 3 325 000 гривен. Однако сейчас задекларированная им сумма в виде приза - более, чем на 83 тыс. гривен больше.

Как сообщалось, за 2020-й Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выиграша от шести разных фирм. В прошлом году в июне нардеп Павлюк задекларировал выигрыш в лотерею М.С.Л в размере 900 тыс. грн.

Максим Павлюк - племянник бизнесмена из Черновцов Ильи Павлюка, который был одним из руководителей центрального штаба Зеленского на выборах.

В апреле 2019 года журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором назвали Илью Павлюка председателем одной из неформальных групп влияния в избирательном штабе под названием "Регионы".

Ранее Павлюк был известен как помощник на тот момент депутата Игоря Калетника.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Зеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет войнаЗеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
Блок рекламы


Похожие новости
Стала известна другая причина, почему Меган Маркл не полетела на похороны принца ФилиппаСтала известна другая причина, почему Меган Маркл не полетела на похороны принца Филиппа
РоSSия объяснила сосредоточение войск на границах с УкраинойРоSSия объяснила сосредоточение войск на границах с Украиной
Кличко объяснил, почему считает необходимым ввести локдаун по всей странеКличко объяснил, почему считает необходимым ввести локдаун по всей стране
Данилов о Харьковских соглашениях: "Надо разобраться, почему страну "продали" за 100 долларов"Данилов о Харьковских соглашениях: "Надо разобраться, почему страну "продали" за 100 долларов"
Данилов объяснил, почему на жен Медведчука и Козака наложили санкцииДанилов объяснил, почему на жен Медведчука и Козака наложили санкции
Данилов объяснил, почему советует отказаться от понятия "Донбасс"Данилов объяснил, почему советует отказаться от понятия "Донбасс"
Зеленский объяснил необходимость визита в КатарЗеленский объяснил необходимость визита в Катар
В СНБО объяснили, почему Украина не вводит санкции против Коломойского и его окруженияВ СНБО объяснили, почему Украина не вводит санкции против Коломойского и его окружения
В СБУ объяснили состав инкриминируемых Семенченко и Шевченко преступленийВ СБУ объяснили состав инкриминируемых Семенченко и Шевченко преступлений
ВАКС объяснил, почему не продлил сроки досудебного расследования по делу главы ОАСК ВовкаВАКС объяснил, почему не продлил сроки досудебного расследования по делу главы ОАСК Вовка
Последние новости
Подгружаем последние новости