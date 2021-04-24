"Слуга народа" Павлюк объяснил, почему 5-й год подряд декларирует выигрыш в лотерею

В 2016-м нынешний нардеп получил от дедушки лотерейный билет с выигрышем более 3 млн грн.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранной деятельности Максим Павлюк (фракция "Слуга народа"), который пятый год подряд декларирует выигрыш в лотерею, объяснил, что это части одного выигрыша, который он получил еще в 2016 году.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Согласно условиям выигрыша, выигрыши на сумму более трех миллионов гривен выплачиваются в течение 60 месяцев. Свой лотерейный билет я сдал распространителю ООО "М.С.Л." в феврале 2016-го. Через некоторое время мне пришел ответ, что билет, действительно, выигрышный, прошел экспертизу, и с тех пор начался отсчет 60 месяцев. И каждый год, в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, я должен декларировать ту сумму, которую я получал", - пояснил депутат.

Всего за пять последних лет Павлюк задекларировал от выигрыша в лотерею почти 3, 5 млн гривен. Из них, объяснил нардеп, он заплатил более 500 тыс. гривен налогов и более 50 тыс. гривен военного сбора.

Радио Свобода отмечает, что на сайте оператора государственных лотерей "М.С.Л." можно найти новость за 2016 год о выигрыше Павлюка. Правда, в ней говорится о том, что счастливый билет купил не лично Максим, а его дедушка Николай, который и угадал выигрышную комбинацию цифр, а потом подарил лотерейный билет внуку.

Согласно официальному сообщению, выигрыш Павлюка тогда составил 3 325 000 гривен. Однако сейчас задекларированная им сумма в виде приза - более, чем на 83 тыс. гривен больше.

Как сообщалось, за 2020-й Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выиграша от шести разных фирм. В прошлом году в июне нардеп Павлюк задекларировал выигрыш в лотерею М.С.Л в размере 900 тыс. грн.

Максим Павлюк - племянник бизнесмена из Черновцов Ильи Павлюка, который был одним из руководителей центрального штаба Зеленского на выборах.

В апреле 2019 года журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором назвали Илью Павлюка председателем одной из неформальных групп влияния в избирательном штабе под названием "Регионы".

Ранее Павлюк был известен как помощник на тот момент депутата Игоря Калетника.