Оккупанты сегодня стреляли около Троицкого, Лебединского и Новгородского

Вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты сегодня стреляли около Троицкого, Лебединского и Новгородского
Фото: pravda.com.ua

С начала субботы, 23 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Троицкое и Лебединское роSSийско-оккупационные войска совершили обстрел позиций наших защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты вели огонь в сторону позиций наших защитников из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

"О всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня оккупантами, из которых - 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование.

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