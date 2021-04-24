Оккупанты сегодня стреляли около Троицкого, Лебединского и Новгородского

С начала субботы, 23 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Троицкое и Лебединское роSSийско-оккупационные войска совершили обстрел позиций наших защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты вели огонь в сторону позиций наших защитников из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

"О всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ . Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня оккупантами, из которых - 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование.