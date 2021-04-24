РоSSия закрыла часть районов Черного моря для иностранных кораблей

"Районы, в которых запрещено судоходство, не выходят за внешние границы территориального моря РоSSии".

РоSSия со вторника, 24 апреля, закрыла три района Черного моря около оккупированного Крыма для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября.

Об этом пишет rbc.ru.

Под запрет попали: удлиненный участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и небольшой участок у западного края Крыма.

В указанную зону не попали Керченский пролив и подходы к нему.

В Минобороны РоSSии отмечали, что "районы, в которых запрещено судоходство, не выходят за внешние границы территориального моря РоSSии".

Напомним, 15 апреля РФ объявила о закрытии до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений.

В МИД Украины такой шаг назвали грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. В соответствии с Конвенцией, РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.