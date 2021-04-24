За сутки ковидом заболели 70 украинских военных

По состоянию на 24 апреля в украинской армии коранавирусом болеет 1 800 человек.

За прошедшие сутки, 23 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 70 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 31 человек.

По состоянию на 24 апреля в украинской армии ковидом болеет 1 800 человек.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 22 479 человек, летальных случаев - 77.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 392 человека.

С начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 43 838 военнослужащих, в том числе 3 136 военных медиков.

За минувшие сутки против COVID-19 в армии привиты 497 человек.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, в Украине было зафиксировано 12 711 новых случаев коронавирусной болезни, в частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Летальных случаев - 392.