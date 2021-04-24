Молдова: КС приостановил решение депутатов о конституционных судьях

Конституционный суд Молдовы приостановил решение, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.

Молдова: КС приостановил решение депутатов о конституционных судьях
Фото: eurasia.expert

Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на СМИ.

Маноле была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Суд также приостановил решение парламента о назначении судьей КС Бориса Лупашко.

КС принял к рассмотрению обращение депутата от партии "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко. Он попросил КС высказаться о законности решений парламентского большинства.

КС решил приостановить решение парламента до тех пор, пока запрос не рассмотрят по существу.

Отметим, депутаты парламента Молдовы на заседании 23 апреля приняли проект постановления парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Маноле. На том же заседании депутаты проголосовали за назначение Лупашко судьей КС. Он уже принес присягу. При этом депутаты не объяснили, назначили ли Лупашко вместо Маноле. Дело в том, что после того, как в январе умер член КС Эдуард Абабей, в Конституционном суде вакантно место шестого судьи. Но, поскольку Абабея в КС назначили по квоте Высшего совета магистратуры, то и нового судью на его место тоже должен назначить этот совет.

Согласно Конституции, судьи КС - незаменяемы в течение всего срока полномочий. В законе "О Конституционном суде" указаны несколько причин для отставки судьи КС: невыполнение обязанностей по состоянию здоровья (более четырех месяцев подряд), нарушение присяги и должностных обязанностей, осуждение судом за совершение преступления, несовместимость должностей, совершение соглашения в ситуации конфликта интересов.

Решение о прекращении полномочий судьи по этим основаниям или распоряжение о снятии с него неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности во всех этих случаях должен принимать сам Конституционный суд.

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