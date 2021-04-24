Фонд Порошенко передаст от волонтеров и неравнодушных украинцев 5 тысяч пасхальных наборов малообеспеченным

5 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых групп собрали волонтеры, активисты ОО «Дело общин» в офисе «Европейской Солидарности» накануне Пасхальных праздников. Присоединились и депутаты Киевского городского совета, сообщает пресс-служба " ЕС ".

«Это абсолютно уникальная традиция, которой нет ни в одной политической силе. Когда действительно собрались единомышленники, неравнодушные люди, которые объединили свои усилия и помогают Украине, украинцам», - говорит глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

В каждой коробке кроме сахара, масла, круп, консервов и сладостей еще освященный пасхальный кулич.

1000 наборов получат малообеспеченные киевляне. Остальные поедут в регионы по всей стране. Собранные неделю назад первые 2 тысячи наборов уже доставлены активистами партии жителям Одесской и Львовской областей.

«В наши партийные организации ежедневно обращаются десятки и сотни жителей столицы с просьбой помочь необходимым. Мы знаем, как трудно киевлянам сегодня. Именно поэтому фракция «Европейской Солидарности» в Киевсовете вместе с волонтерами сегодня формирует 1000 продуктовых наборов, и уже в ближайшие дни мы передадим их наименее защищенным киевлянам», - объясняет Марина Порошенко.

Пакеты получат пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, - те, кто из-за локдауна оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Многие граждане из группы риска вынуждены оставаться дома и не могут приобрести самое необходимое, объясняют инициаторы акции. Год назад, когда начиналась эпидемия коронавируса, в Киеве активисты доставили нуждающимся 1640 продуктовых наборов.

Всего в прошлом году силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине.