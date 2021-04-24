Шкиряк заверил, что подразделения МВД готовы к возможным попыткам вторжения РоSSии

"Любое вторжение вооруженных сил РоSSии на украинскую территорию для них заранее проигрышное".

Шкиряк заверил, что подразделения МВД готовы к возможным попыткам вторжения РоSSии
Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Подразделения МВД готовы к возможным попыткам полномасштабного вторжения РоSSии на территорию Украины.

Об этом советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил в эфире программы "Украина Завтра" на телеканале "Украина 24", сообщила пресс-служба МВД.

"Могу успокоить украинских граждан: все подразделения Министерства внутренних дел полностью готовы к любому развитию сценария, в частности, к попыткам полномасштабного вторжения. Любое вторжение вооруженных сил РоSSии на украинскую территорию для них заранее проигрышное", - заявил Шкиряк.

По словам советника министра, Украина предпринимает все возможные дипломатические попытки для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Это серьезный конфликт, который происходит на территории Европы, безусловно, к нему приковано внимание всего мира. Учитывая то, что Путин убил уже более 14 тыс. мирных украинских граждан и наших воинов-героев, осознавая, что сегодня он осуществляет прямой шантаж всего цивилизованного общества, предпринимаются все возможные дипломатические попытки для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Украина должна делать такие шаги", - сказал он.

Напомним, в марте РоSSия начала стягивать к границам Украины войска в невиданных даже в 2014 году количествах. Все украинские чиновники, начиная с президента Зеленского, заявили, что Украина не планирует военных действий, которые могли бы стать основанием для роSSийского вторжения.

22 апреля министр обороны РоSSии Сергей Шойгу объявил о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой РФ стянула войска к границам Украины и в Крым.

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