Украина и Румыния говорят об открытии новых пунктов пропуска на границе

Украина и Румыния проведут консультации для устранения препятствий для открытия дополнительных пропускных пунктов на общей границе.

Об этом шла речь во время рабочей встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с румынским коллегой Богданом Ауреску, сообщила пресс-служба МИД .

"Украина стремится официально начать стратегическое партнерство с Румынией. Это означает особые отношения между нашими государствами. Мы с Богданом Ауреску договорились воплотить это в реальность", - заявил Дмитрий Кулеба.

Фото: mfa.gov.ua

Министр подчеркнул, что стратегическое партнерство Украины и Румынии сделает сильнее не только оба наших государства, а и будет способствовать безопасности, стабильности и процветанию широкого региона.

Кулеба и Ауреску уделили отдельное внимание теме обеспечения прав украинского национального меньшинства в Румынии и румынского национального меньшинства в Украине.

Фото: mfa.gov.ua

Также министры обсудили региональную безопасность и согласились с необходимостью консолидированных усилий мирового сообщества для деоккупации временно оккупированных территорий Украины, восстановления мира и стабильности в регионе. "Румыния - преданный друг Украины. Наши государства разделяют общее видение ситуации безопасности в регионе", - подытожил Дмитрий Кулеба.

Собеседники обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы в рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины.

Фото: mfa.gov.ua

Фото: mfa.gov.ua

Ауреску сообщил о готовности румынской стороны направить для участия в военном параде в столице нашего государства воинское подразделение вооруженных сил Румынии.

Напомним, в марте 2021 года пограничники Измаильского отряда возобновили совместные патрулирования государственной границы на реке Дунай с подразделениями Береговой Охраны Констанца пограничной полиции Румынии.