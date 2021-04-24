Резников о "министре здравоохранения ДНР": у него роSSийский паспорт и квартира в Ростове

Так называемый "министр здравоохранения ДНР" в марте 2021 года купил квартиру в Ростове-на-Дону (РоSSийская Федерация). Ее стоимость - около 55 тыс. долларов США .

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Также Резников отметил, что этот сотрудник оккупационного "правительства" в Донецке имеет роSSийское гражданство.

Резников уточнил, что речь идет об Александре Оприщенко. По информации, которой располагает вице-премьер, Оприщенко получил роSSийский паспорт в мае 2020 года.

"РоSSия блокирует движение через КПВВ. В конце прошлого года в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей была самая высокая в мире летальность от COVID-19. Наши граждане оказались в заложниках. Они не могли выехать за лекарствами или обратиться за медицинской помощью. Люди отдавали последнее, чтобы хоть как-то помочь своим близким. И на этом фоне человек, который отвечает за медицину, покупает квартиру в Ростове", - говорит Резников.

"Есть еще один нюанс. Простые люди вынуждены брать роSSийское гражданство, чтобы выжить. Но им выдают паспорта, которые по сути являются фейком. Они дают право голосовать на выборах, но по такому паспорту нельзя устроить нормальную жизнь в РоSSии, получить социальный пакет и многое другое. При этом верхушка оккупационной администрации РФ в Донецке и Луганске имеет паспорта, которые позволяют выехать в РоSSию и там спокойно жить. Все эти так называемые руководители не собираются оставаться в Донецке и Луганске. Поэтому они так безразлично относятся к тому, что оккупация просто-напросто уничтожает Донбасс. Там очень сложная социально-экономическая ситуация. Закрываются и затапливаются шахты. Колоссальные долги по зарплате. Главное - регион стремительно приближается к экологической катастрофе. Ситуация с водой там будет едва ли не хуже, чем в Крыму. Люди должны понимать, что эти так называемые "министры" действуют исключительно в интересах РоSSии и своих личных, потому что там видят свое будущее. Они блокируют КПВВ, они закрывают предприятия и в итоге выкинут людей на улицу", - заявил Резников.