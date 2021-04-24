Оккупанты на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня
Боевых потерь среди наших защитников нет.
За прошедшие сутки, 23 апреля, в районе боевых действий на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня оккупантами, из которых - 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В частности, неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов 120 и 82-го калибров, а около Водяного - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки роSSийские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Пивденне враг совершил обстрел из минометов 120-го калибра и из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Около поселка Новгородское вооруженные формирования РоSSийской Федераций осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Украинская сторона СЦКК сообщает, что вечерние обстрелы населенных пунктов Пивденне и Северное велись роSSийскими оккупантами непосредственно из жилых кварталов Горловки.
"Целью действий оккупантов остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на ведение ответного огня с последующим обвинением в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. По плану пророSSийских наемников такой сценарий позволит разжечь противостояние и реализовать планы Москвы в отношении Украины", - говорится в сообщении.
По состоянию на 07:00 24 апреля со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Напомним, прокуратура начала расследование по факту обстрела оккупантами поселка Северное Донецкой области, который представители незаконных вооруженных формирований РФ осуществили вечером 22 апреля.