Оккупанты на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 23 апреля, в районе боевых действий на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня оккупантами, из которых - 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов 120 и 82-го калибров, а около Водяного - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки роSSийские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденне враг совершил обстрел из минометов 120-го калибра и из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганского и Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Около поселка Новгородское вооруженные формирования РоSSийской Федераций осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вечерние обстрелы населенных пунктов Пивденне и Северное велись роSSийскими оккупантами непосредственно из жилых кварталов Горловки.

"Целью действий оккупантов остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на ведение ответного огня с последующим обвинением в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. По плану пророSSийских наемников такой сценарий позволит разжечь противостояние и реализовать планы Москвы в отношении Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 24 апреля со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди наших защитников нет.