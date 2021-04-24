Байден заявил Эрдогану о намерении признать геноцид армян в Османской империи, - Bloomberg

Он будет первым президентом США за последние 40 лет, публично признавшим массовые убийства 1915 года геноцидом.

Байден заявил Эрдогану о намерении признать геноцид армян в Османской империи, - Bloomberg
ДЖо Байден розмовляє по телефону
Фото: Twitter

Президент Джо Байден заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в пятницу, что намерен признать геноцидом резню армян в начале 20 века в Османской империи.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров двух лидеров.

Ожидается, что Байден использует слово "геноцид" в своем заявлении в субботу. Таким образом Байден выполнит обещание, которое он дал во время своей президентской кампании. Он будет первым президентом США за последние 40 лет, публично признавшим массовые убийства 1915 года геноцидом.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, отметив, что США заинтересованы в "конструктивных двусторонних отношениях".

Рональд Рейган был последним президентом США, который назвал жестокости, совершенные против армян, "геноцидом" в 1981 году, но вскоре он отступил под давлением Турции, государства-преемника Османской империи.

Эрдоган упрекал другие страны, которые назвали расстрелы, депортации и организованные массовые убийства армян геноцидом. Заявление Байдена, как предполагает издание, приведет к обострению отношений между двумя странами.

12 декабря 2019 года американские сенаторы единогласно приняли резолюцию, осуждающую убийство около 1,5 миллиона армян в 1915-1923 годах. Конгресс США долгое время медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить роSSийские ЗРК С-400 вопреки позиции США.Турция не признает термин "геноцид", используемый для характеристики событий начала прошлого века в Османской империи. Согласно официальной позиции Анкары, жертвы при перемещении армян были непреднамеренными.

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