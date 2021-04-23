Оккупанты обстреляли жилой дом в поселке Северном на Донетчине

Прокуратура начала расследование.

Прокуратура начала расследование по факту обстрела оккупантами поселка Северное Донецкой области, который представители незаконных вооруженных формирований РФ осуществили вечером 22 апреля.

В результате обстрела были повреждены жилой дом, в котором находились местные жители, и ограждение, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Продолжаются первоочередные следственные и розыскные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сегодня штаб ООС предупредил об угрозе провокаций во время Пасхальных праздников с дальнейшим введенням роSSийских войск. Одна из таких провокаций должна состояться на Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса", которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования первых позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения.

Кроме того, спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан.

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