Оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня от начала суток

С начала суток 23 апреля в зоне операции Объединенных сил зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Потерь среди украинских военных нет, информирует пресс-центр ООС.

"Неподалеку населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 82-го и 120-го калибров. В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки роSSийские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В районе населенного пункта Южное враг осуществил обстрел из противотанкового ракетного комплекса.

Кроме того, у поселка Новгородское вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По сообщению украинской разведки, несмотря на заявления об отведении войск, РоSSия скрыто усиливает позиции на Донбассе.

Ранее штаб ООС предупредил об угрозе провокаций во время Пасхальных праздников с дальнейшим введением роSSийских войск.