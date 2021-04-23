Кличко озвучил рекомендации городских властей к празднованию Вербного воскресенья и Пасхи

Столичные власти приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Чтобы предотвратить всплеск вируса, столичная власть рекомендует руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме. Если же прихожане пойдут в церковь, необходимо придерживаться строгих правил и ограничений, подчеркнул Кличко.

«Во-первых: храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Во-вторых: ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения. В-третьих: обеспечить температурный скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях. И, конечно, масочный режим никто не отменял», - пояснил лидер «УДАРа».

Он призвал киевлян не «расслабляться», соблюдать правила и беречь свое здоровье.

«Пасхальные праздники, длительные выходные - очень рискованный момент для эпидемиологической ситуации. Люди собираются идти в церкви, праздновать компаниями, посещать публичные места. И очень важно, чтобы следствием радости от праздника не стала беда от болезни. Чтобы в середине мая мы снова не получили резкого всплеска заболеваемости. Я призываю всех быть сознательными и не относиться легкомысленно к рекомендациям специалистов. Не игнорировать угрозу, которая не миновала», - подытожил Кличко.