Комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023 годы

Вопрос рассматривался на нескольких заседаниях комитета в закрытом режиме, голосовали - 23 апреля.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы.

Об этом сообщается на странице комитета в Facebook.

"Комитет только что согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы (с замечаниями)", - говорится в сообщении.

Как рассказала агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы комитета Марьяна Безуглая, показатели государственного оборонного заказа на три года рассматривали на нескольких заседаниях комитета в закрытом режиме. Голосовали - сегодня.

Глава комитета пояснила, что формулировка "с замечаниями" означает, что некоторые пункты не согласовывали. По словам народного депутата, таких пунктов немного.

Показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы Кабинет Министров Украины одобрил на внеочередном заседании 2 апреля. Они были доработаны с учетом результатов обсуждения на заседании СНБО. В частности, предусмотрено финансирование ГОЗ на 2021 в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета.