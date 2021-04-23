Топ-чиновников Госгеокадастра уличили в хищении 20 тыс. гектаров госземель

Одну из преступных схем организовали в Запорожской и Донецкой областях.

Служба безопасности Украины заблокировала ряд коррупционных механизмов, организованных топ-чиновниками Госгеокадастра. Организаторы одной из схем действовали через систему документооборота учреждения, а по другой схеме чиновники вывели более 20 тыс. га земельных участков из госсобственности.

В общем злоумышленники работали по двум схемам, информирует пресс-центр СБУ. Первая действовала через систему документооборота. Ее организаторы меняли целевое назначение земли, передавали ее в собственность других лиц без процедур - просто фальсифицируя документы в системе.

По второй схеме чиновники вывели из госсобственности более 20 тыс. га. Эта сделка работала в Запорожской и Донецкой областях. Здесь чиновники оформляли "элитные" земельные участки на подставных лиц, часть из которых даже не знала о махинациях.

Правоохранители провели более 40 обысков в шести областях в подразделениях Госгеокадастра, офисных помещениях участников схем и по местам их проживания.

Как сообщали, бывшего и.о. начальника луганского Госгеокадастра приговорили к 9,5 годам. Мужчину признали виновным в получении крупной взятки.

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