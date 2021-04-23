Штаб ООС предупредил об угрозе провокаций во время Пасхальных праздников с последующим введением роSSийских войск

Оккупанты готовят теракт во время Пасхальной службы в одном из храмов МП.

Штаб ООС предупредил об угрозе провокаций во время Пасхальных праздников с последующим введением роSSийских войск
Фото: facebook/Минобороны РоSSии

Командование операции Объединенных сил сообщает об угрозе провокаций во время Пасхальных праздников с последующим введением роSSийских войск.

По информации, которая стала известна разведке ООС от представителей управления 2-го армейского корпуса роSSийско-оккупационных войск, 25 апреля этого года запланировано проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа "пиксель", которое используется подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться на Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса", которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады.

При этом не исключаются потери также среди гражданского населения.

"Кроме того, вызывает возмущение цинизм руководства роSSийских оккупационных войск, которым спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан", - говорится в сообщении.

В командовании ОС отмечают, что указанное позволит РоSSии обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС РоSSийской Федерации.

В свою очередь, командование Объединенных сил уверяет, что полностью придерживается Минских договоренностей. Вину за возможную эскалацию конфликта, а также гибель гражданского населения и военнослужащих Вооруженных Сил Украины возлагает исключительно на руководство роSSийско-оккупационных войск.

Ранее оккупационная власть подконтрольных РоSSии районов Донецкой области обвинила Украину в обстреле окраин Горловки из артиллерии калибра 152 мм. Украина это обвинение отвергла.

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