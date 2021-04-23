Украинские аграрии поддержали проведение референдума против продажи сельскохозяйственной земли

Представители фермерских ассоциаций, научных учреждений, аграрных профсоюзов и организаций во время круглого стола подписали совместную резолюцию, поддержав проведение всеукраинского референдума.

«Мы убеждены, что решение о том, как распорядиться национальным достоянием и разрешить свободную куплю и продажу земли, должен принимать только ее законный владелец - народ Украины. Единственным способом определить волю народа является общенациональный референдум», - говорится в резолюции круглого стола.

Во время выступления глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к присутствующим с призывом разработать совместный план действий «для противодействия тотальной и бесконтрольной распродаже украинской сельскохозяйственной земли».

«Беда в Украине масштабная, и защищать Украину надо тоже масштабно. Если мы сейчас не можем полагаться на Конституционный суд, потому что он был намеренно разгромлен, чтобы лишить возможности принять решение о неконституционности закона о продаже земли без референдума, то нам надо консолидироваться вокруг резолюции о том, что мы будем защищать украинскую землю всеми путями. Одно из направлений - это референдум. Его быстро провести не получится, но по социологии 75% людей против продажи земли и 83% против продажи иностранцам. Нам очень нужно, чтобы мы все были вместе. Все, кто понимает, что делают со страной», - призвала Юлия Тимошенко.

По мнению президента Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Ивана Томича, закон о распродаже сельскохозяйственной земли принят в интересах иностранных финансовых групп.

«По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывается 16 660 фермерских хозяйств. Для сравнения - когда в Польше открывали рынок земли, у них было почти 2 миллиона фермеров. Поверьте, нет сегодня в Украине фермера или крестьянина, который может участвовать в рынке земли. Это вердикт для них в условиях нашей правовой и финансово-кредитной системы. Поэтому распродажа украинской земли делается исключительно для иностранцев. А то, что власть нас убеждает в обратном, - это цинизм и ложь», - убежден Иван Томич.

Эту позицию разделяет президент «Украинской аграрной конфедерации» Леонид Козаченко, который считает, что запускать так называемый «оборот земли» в таком формате, который сегодня осуществляется, недопустимо.

«Мы посчитали доходность гектара земли за 2019 год, получается, что украинские фермеры получают в 117 раз меньше прибыли, чем немецкие. Мы не можем открывать рынок земли в такой турбулентности, в такой деградации системы государственного управления, которая не обосновывает никакие шаги, когда принимаются нелогичные решения, например ликвидация Министерства аграрной политики. Даже если бы в законе было все идеально, и не было бы возможности у иностранцев купить землю, а только у фермера, который работает и живет на этой земле, у него просто нет финансовых ресурсов, чтобы выкупить и оформить ее в свою собственность. Этот процесс нужно остановить и навести порядок, сделать понятную и прозрачную систему и гарантировать реальный доступ фермеров к этому активу», - добавил Леонид Козаченко.

В свою очередь, руководитель Центра аграрных реформ, доктор экономических наук Любовь Молдован акцентировала внимание на международном опыте открытия рынка земли и отметила, что в Украине пытаются ввести худшую из возможных систем.

«Купить землю за собственные сбережения ни один фермер в мире не может, поэтому вся мировая практика базируется на том, что в каждой стране создается система специализированного долгосрочного льготного кредитования покупки земли малыми или средними фермерскими хозяйствами из двух или трех источников. Это аксиома! То, что предлагается у нас, - это худшая система для государства, потому что она затратна и недоступна для крестьянина, потому что льготный кредит в таком случае получит не среднее предприятие и не фермер, а большая трансконтинентальная компания. Нигде и никогда в мире рынок земли не открывался раньше, чем был решен этот вопрос. Мы, ученые, это готовы подтвердить документально», - отметила Любовь Молдаван.