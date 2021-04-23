Суд отменил заочный арест экс-заместителя главы СБУ Нескоромного

СБУ принимает меры по его розыску.

Суд отменил заочный арест экс-заместителя главы СБУ Нескоромного
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Киевский апелляционный суд отменил постановление Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Дмитрию Нескоромному, подозреваемому в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

В решеии суда поясняется, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу, рассматривать ходатайство об аресте без подозреваемого можно, только если прокурор доказал, что тот находится в международном розыске. Однако в этом деле судьям представили недостаточно документов, которые подтвердили бы, что Нескоромный находится в международном розыске.

Как сказано в решении суда, СБУ (как орган досудебного расследования) не обращалась в Интерпол, чтобы получить для суда подтверждение о том, что Нескоромный находится в международном розыске.

"СБУ известно о решении апелляционного суда Киева, которым еще 6 апреля отменено постановление Шевченковского районного суда об избрании Дмитрию Нескоромному меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время это не мешает принимать меры по розыску Нескоромного, в частности путем выполнения постановления суда, которым дано разрешение на задержание подозреваемого", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

Как сообщали, 27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного к организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

На сайте МВД Украины данные Нескоромного числятся в списке разыскиваемых лиц. Также указано, что суд разрешил задержание Нескоромного (для избрания меры пресечения).

Нескоромный подозревается по ст. 348 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), а дата исчезновения - 29 января 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
РоSSия перебросила в Крым более 50 штурмовиков - СМИРоSSия перебросила в Крым более 50 штурмовиков - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Активисту Ратушному отменили домашний арест по подозрению в хулиганстве у Офиса президентаАктивисту Ратушному отменили домашний арест по подозрению в хулиганстве у Офиса президента
Арестованного брата Вовка уволили из Службы внешней разведкиАрестованного брата Вовка уволили из Службы внешней разведки
Суд заочно арестовал экс-министра Захарченко и его заместителя по делу о роSSийских гранатах на МайданеСуд заочно арестовал экс-министра Захарченко и его заместителя по делу о роSSийских гранатах на Майдане
Заместитель главы МИД Божок подал заявление о возвращении к исполнению обязанностейЗаместитель главы МИД Божок подал заявление о возвращении к исполнению обязанностей
Рауль Кастро уходит с поста главы Компартии КубыРауль Кастро уходит с поста главы Компартии Кубы
Дела Майдана: арестовали нового подозреваемого в похищении Луценко и ВербицкогоДела Майдана: арестовали нового подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого
В Украине отменили запрет для гомосексуальных людей быть донорами кровиВ Украине отменили запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови
ВАКС арестовал имущество, которое изъяли при обыске у брата судьи ВовкаВАКС арестовал имущество, которое изъяли при обыске у брата судьи Вовка
В финал конкурса на пост главы НСЗУ прошел кандидат, устраивавший "тренинги" по противодействию журналистам в Институте сердца
Последние новости
Подгружаем последние новости