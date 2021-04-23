Суд отменил заочный арест экс-заместителя главы СБУ Нескоромного

Киевский апелляционный суд отменил постановление Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Дмитрию Нескоромному, подозреваемому в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

В решеии суда поясняется, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу, рассматривать ходатайство об аресте без подозреваемого можно, только если прокурор доказал, что тот находится в международном розыске. Однако в этом деле судьям представили недостаточно документов, которые подтвердили бы, что Нескоромный находится в международном розыске.

Как сказано в решении суда, СБУ (как орган досудебного расследования) не обращалась в Интерпол, чтобы получить для суда подтверждение о том, что Нескоромный находится в международном розыске.

" СБУ известно о решении апелляционного суда Киева , которым еще 6 апреля отменено постановление Шевченковского районного суда об избрании Дмитрию Нескоромному меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время это не мешает принимать меры по розыску Нескоромного, в частности путем выполнения постановления суда, которым дано разрешение на задержание подозреваемого", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ .

Как сообщали, 27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного к организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

На сайте МВД Украины данные Нескоромного числятся в списке разыскиваемых лиц. Также указано, что суд разрешил задержание Нескоромного (для избрания меры пресечения).

Нескоромный подозревается по ст. 348 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), а дата исчезновения - 29 января 2021 года.