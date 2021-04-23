РоSSия решила выслать пять польских дипломатов

Такой шаг сделан в ответ на "провокационные действия Польши".

РоSSия решила выслать пять польских дипломатов
Фото: tvc.ru

Министерство иностранных дел РоSSийской Федерации объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши, о чем проинформировало посла Республики Польша Кшиштофа Краевского.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В роSSийском внешнеполитическом ведомстве заявили, что такой шаг сделан в ответ на "провокационные действия Польши по высылке роSSийских дипломатов, исходя из принципа взаимности".

Согласно сообщению, сотрудникам посольства Польши нужно покинуть территорию РФ до конца дня 15 мая.

15 апреля Польша объявила трех роSSийских дипломатов персонами нон грата и выслала их со своей территории. В польском МИД рассказали, что в ведомство был вызван роSSийский посол, и ему была вручена соответствующая нота. Основанием для высылки стало нарушение этими лицами условий дипломатического статуса и ведение вредной деятельности.

Отношения РоSSии и западных стран резко ухудшились. Кроме Польши, о высылке роSSийских дипломатов объявили США, Болгария, Украина, Чехия и Словакия.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против РоSSии. Под санкции попали 16 физических и 16 юридических лиц, задействованных в попытках правительства РоSSии повлиять на президентские выборы в США 2020 года, во главе с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Алексеем Громовым. Также ограничения коснутся шести роSSийских технологических компаний, которые оказывают поддержку роSSийским спецслужбам.

Еще пять физических и три юридических лица попали под санкции из-за оккупации Крыма Россией. Из Вашингтона вышлют десять роSSийских дипломатов.

В тот же день президент Байден объявил чрезвычайное положение из-за угрозы нацбезопасности США от РоSSии.

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