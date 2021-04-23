Украина отвергла обвинения в обстреле окраин Горловки из артиллерии калибра 152 мм

Оккупационные власти подконтрольных РоSSии районов Донецкой области обвинили Украину в обстреле окраин Горловки из артиллерии калибра 152 мм. Украинская сторона СЦКК это обвинение категорически опровергла.

"В 07.15, 23 апреля, откровенно манипулируя координационным механизмом через СММ ОБСЕ и давая ложные обещания прекратить огонь, оккупанты обвинили ВС Украины в осуществлении «обстрела» района населенного пункта Шахты 6,7 около Горловки с применением артиллерии калибра 152 мм. Указанные обвинения являются откровенной и циничной провокацией, направленной на срыв ранее достигнутых договоренностей", - говорится в заявлении на сайте Минобороны.

Украинские военные заявили, что соответствующая техника и вооружение находятся в районах хранения по линиям отвода в соответствии с Минскими договоренностями.

"Курс правительства Украины на разрешение конфликта исключительно дипломатическим путем остается неизменным, а Вооруженные Силы Украины, в свою очередь, неуклонно придерживаются всех определенных минскими договоренностями требований", - говорится в заявлении.

Главе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будет направлена нота протеста с просьбой оценить провокационные действия вооруженных формирований ОРДЛО.

Напомним, что около границ Украины и в оккупированном Крыму сейчас находится огромное количество роSSийских войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне объявил, что армия начинает отправляться в места постоянной дислокации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на это сказал, что отвод войск ослабит напряженность, но при этом призвал не терять бдительность и продолжать внимательно следить за действиями РоSSии.