Латвия, Литва и Эстония высылают роSSийских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Высылку объяснили нарушениями правил страны пребывания.

Латвия, Литва и Эстония высылают роSSийских дипломатов в знак солидарности с Чехией
Російський дипломат показує непристойні жести своїм сусідам
Фото: delfi.lv

Латвия решила выслать из страны одного роSSийского дипломата в знак солидарности с Чехией.

Об этом говорится на сайте МИД Латвии.

"Министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства РоSSийской Федерации нежелательным лицом в Латвийской Республике (персоной нон грата). Решение министра принято в знак солидарности с правительством Чешской Республики в связи с нелегальными действиями роSSийских разведывательных служб в Чешской Республике и на основе оценки действий дипломата роSSийского посольства и констатации допущенных им нарушений в Латвии", - говорится в заявлении министерства.

Решение передали полномочному поверенному посольства РФ в Латвии Владимиру Васильеву.

Министерство подчеркнуло, что Латвия заинтересована в отношениях с Россией, которые опирались бы на взаимное уважение, международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических сношениях. Действия РоSSии продолжительное время свидетельствуют о нарушении этих принципов.

Одного дипломата также решило выслать Министерство иностранных дел Эстонии.

РоSSия грубо нарушила международное право на территории страны-члена Евросоюза и НАТО, что подрывает суверенитет Чехии и привело к гибели двух человек. Такое поведение угрожает безопасности и стабильности Европы и является недопустимым, говорится в заявлении министерства.

Чтобы выразить солидарность, Эстония высылает дипломата, чья деятельность не соответствует обусловленной Венской конвенцией дипломатической деятельности.

Двух роSSийских дипломатов высылает Литва.

"Сегодня, 23 апреля, в МИД ЛР был вызван представитель РФ в Литве, ему была вручена нота, в которой сообщается, что двое дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатов, признали персонами нон грата, поэтому они должны покинуть территорию Литвы в течение семи дней" - сообщило министерство.

По его словам, так Литва выражает полную поддержку Чехии.

Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 роSSийских дипломатов, которые считаются сотрудниками роSSийских спецслужб. Это связано с тем, что у чешских властей есть обоснованные подозрения в причастности роSSийских спецслужб к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.

По неофициальной информации, взрыв устроили, чтобы боеприпасы не продали Украине.

РоSSия, не соблюдая принципа соразмерности, выслала в ответ 20 чешских дипломатов, в основном из политического отдела.

Чехия после этого объявила, что из Праги должны уехать еще 70 сотрудников посольства. В результате количество дипломатов и служащих в обоих посольствах сравняется.

Чехия также обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО с просьбой высылать из страны роSSийских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб.

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