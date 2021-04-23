Латвия решила выслать роSSийского дипломата в знак солидарности с Чехией

Латвия решила выслать из страны одного роSSийского дипломата в знак солидарности с Чехией.

Об этом говорится на сайте МИД Латвии.

"Министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства РоSSийской Федерации нежелательным лицом в Латвийской Республике (персоной нон грата). Решение министра принято в знак солидарности с правительством Чешской Республики в связи с нелегальными действиями роSSийских разведывательных служб в Чешской Республике и на основе оценки действий дипломата роSSийского посольства и констатации допущенных им нарушений в Латвии", - говорится в заявлении министерства.

Решение передали полномочному поверенному посольства РФ в Латвии Владимиру Васильеву.

Министерство подчеркнуло, что Латвия заинтересована в отношениях с Россией , которые опирались бы на взаимное уважение, международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических сношениях. Действия РоSSии продолжительное время свидетельствуют о нарушении этих принципов.

Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 роSSийских дипломатов, которые считаются сотрудниками роSSийских спецслужб. Это связано с тем, что у чешских властей есть обоснованные подозрения в причастности роSSийских спецслужб к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.

По неофициальной информации, взрыв устроили, чтобы боеприпасы не продали Украине.

РоSSия, не соблюдая принципа соразмерности, выслала в ответ 20 чешских дипломатов, в основном из политического отдела.

Чехия после этого объявила, что из Праги должны уехать еще 70 сотрудников посольства. В результате количество дипломатов и служащих в обоих посольствах сравняется.

Чехия также обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО с просьбой высылать из страны роSSийских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб.