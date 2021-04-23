Путин не будет говорить с Зеленским о Крыме, - Песков

"Такой темы, как Крым, не существует, нечего обсуждать".

Путин не будет говорить с Зеленским о Крыме, - Песков
Фото: Lb.ua

Президент РоSSии Владимир Путин не будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским об оккупации Крыма.

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

По его словам, переговоры могут касаться исключительно двусторонних отношений.

"Такой темы, как Крым, не существует, поэтому там нечего обсуждать", - сказал Песков.

Напомним, 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса.

Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время.

"Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик" - "ЛНР" и "ДНР", а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является РоSSия. Это первое. А второе - если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем Президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
РоSSия перебросила в Крым более 50 штурмовиков - СМИРоSSия перебросила в Крым более 50 штурмовиков - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Кравчук назвал Лукашенко вассалом ПутинаКравчук назвал Лукашенко вассалом Путина
Кравчук исключил поездку Зеленского в Москву на переговоры с ПутинымКравчук исключил поездку Зеленского в Москву на переговоры с Путиным
Волкер: Путин хочет помешать превращению Украины в успешную демократическую странуВолкер: Путин хочет помешать превращению Украины в успешную демократическую страну
Резников: "Войны не будет ... у нас сейчас огороды по графику"Резников: "Войны не будет ... у нас сейчас огороды по графику"
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Турчинов: Окружению Путина больше всего подходит образ киплинговских «бандерлогов»Турчинов: Окружению Путина больше всего подходит образ киплинговских «бандерлогов»
Путин: "Можно как угодно относиться к Януковичу или Лукашенко, но планировать убийство - это слишком"Путин: "Можно как угодно относиться к Януковичу или Лукашенко, но планировать убийство - это слишком"
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Взаимное признание Украиной и Израилем паспортов вакцинации будет введено соответствующим соглашением, - посольствоВзаимное признание Украиной и Израилем паспортов вакцинации будет введено соответствующим соглашением, - посольство
О санкциях надо говорить еще до того, как РоSSия перейдет "красные линии", - ЛандсбергисО санкциях надо говорить еще до того, как РоSSия перейдет "красные линии", - Ландсбергис
Последние новости
Подгружаем последние новости