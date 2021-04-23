Путин не будет говорить с Зеленским о Крыме, - Песков

"Такой темы, как Крым, не существует, нечего обсуждать".

Президент РоSSии Владимир Путин не будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским об оккупации Крыма.

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

По его словам, переговоры могут касаться исключительно двусторонних отношений.

"Такой темы, как Крым, не существует, поэтому там нечего обсуждать", - сказал Песков.

Напомним, 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса.

Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время.

"Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик" - "ЛНР" и "ДНР", а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является РоSSия. Это первое. А второе - если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем Президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.