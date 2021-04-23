?Кравчук назвал Лукашенко вассалом Путина

Первый президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал Александра Лукашенко вассалом Москвы.

Это он сказал в интервью "4 каналу", комментируя заявление Лукашенко о том, что он "не парится" из-за желания Украины перенести мирные переговоры из Минска.

"Сегодня Лукашенко является вассалом Путина. Он сделал Беларусь подчиненной РоSSии, и мы не можем вести переговоры в стране, которая является если не территорией, то политической структурой, фактически подчиненной РоSSийской Федерации", - сказал Кравчук.

Он добавил, что Лукашенко может обижаться, если хочет.

"Он интересный человек. Сегодня может сказать одно, завтра - другое, послезавтра - третье. Если бы он понимал, что война на Донбассе - это война РоSSии против Украины, и если бы он знал, что сегодня он лично подчиняется Путину, РоSSии - он бы никогда такого не делал. Это должна быть нейтральная территория, где ведутся переговоры о мире между агрессором и Украиной", - сказал Кравчук.

Он также сказал, что не одна страна согласится предоставить площадку для ТКГ, если высшее руководство государств-участников попросит об этом.

"Я не думаю, что, скажем, Польша откажется стать площадкой для таких переговоров. Или любая другая страна - Финляндия, Швейцария - который не подчинена и не зависима от РоSSии или Украины", - сказал Кравчук.

Напомним, что 5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые первые Минские соглашения. С тех пор в Минске проходят заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ , РоSSия) по поводу их выполнения. С 2020 года переговоры проходят в режиме онлайн из-за пандемии коронавирусной болезни.

Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска время от времени поднимается уже несколько лет. В 2018 году, например, говорилось о переносе их в Казахстан.

В 2020 году канцлер Австрии Курц предложил перенести переговоры ТКГ по Донбассу из Минска в Вену.

С осени 2020 года политические отношения между Украиной и Беларусью были поставлены на паузу ввиду решения не признавать победу Лукашенко на президентских выборах. В связи с этим представители Украины в ТКГ во главе с Леонидом Кравчуком и Алексеем Резниковым заявили, что возобновление переговоров в Минске не будет возможным.