Кравчук назвал Лукашенко вассалом Путина

Руководитель украинской делегации требует перенести переговоры ТКГ в нейтральную страну.

?Кравчук назвал Лукашенко вассалом Путина
Фото: kremlin.ru

Первый президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал Александра Лукашенко вассалом Москвы.

Это он сказал в интервью "4 каналу", комментируя заявление Лукашенко о том, что он "не парится" из-за желания Украины перенести мирные переговоры из Минска.

"Сегодня Лукашенко является вассалом Путина. Он сделал Беларусь подчиненной РоSSии, и мы не можем вести переговоры в стране, которая является если не территорией, то политической структурой, фактически подчиненной РоSSийской Федерации", - сказал Кравчук.

Он добавил, что Лукашенко может обижаться, если хочет.

"Он интересный человек. Сегодня может сказать одно, завтра - другое, послезавтра - третье. Если бы он понимал, что война на Донбассе - это война РоSSии против Украины, и если бы он знал, что сегодня он лично подчиняется Путину, РоSSии - он бы никогда такого не делал. Это должна быть нейтральная территория, где ведутся переговоры о мире между агрессором и Украиной", - сказал Кравчук.

Он также сказал, что не одна страна согласится предоставить площадку для ТКГ, если высшее руководство государств-участников попросит об этом.

"Я не думаю, что, скажем, Польша откажется стать площадкой для таких переговоров. Или любая другая страна - Финляндия, Швейцария - который не подчинена и не зависима от РоSSии или Украины", - сказал Кравчук.

Напомним, что 5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые первые Минские соглашения. С тех пор в Минске проходят заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, РоSSия) по поводу их выполнения. С 2020 года переговоры проходят в режиме онлайн из-за пандемии коронавирусной болезни.

Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска время от времени поднимается уже несколько лет. В 2018 году, например, говорилось о переносе их в Казахстан.

В 2020 году канцлер Австрии Курц предложил перенести переговоры ТКГ по Донбассу из Минска в Вену.

С осени 2020 года политические отношения между Украиной и Беларусью были поставлены на паузу ввиду решения не признавать победу Лукашенко на президентских выборах. В связи с этим представители Украины в ТКГ во главе с Леонидом Кравчуком и Алексеем Резниковым заявили, что возобновление переговоров в Минске не будет возможным.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
РоSSия перебросила в Крым более 50 штурмовиков - СМИРоSSия перебросила в Крым более 50 штурмовиков - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Кравчук исключил поездку Зеленского в Москву на переговоры с ПутинымКравчук исключил поездку Зеленского в Москву на переговоры с Путиным
"Слуга народа" Шевченко, ездивший к Лукашенко, попросил исключить его из фракции"Слуга народа" Шевченко, ездивший к Лукашенко, попросил исключить его из фракции
Турчинов: Окружению Путина больше всего подходит образ киплинговских «бандерлогов»Турчинов: Окружению Путина больше всего подходит образ киплинговских «бандерлогов»
Путин: "Можно как угодно относиться к Януковичу или Лукашенко, но планировать убийство - это слишком"Путин: "Можно как угодно относиться к Януковичу или Лукашенко, но планировать убийство - это слишком"
Представитель Госдепа назвал РоSSию агрессором и заявил, что Украина ничем ее не провоцируетПредставитель Госдепа назвал РоSSию агрессором и заявил, что Украина ничем ее не провоцирует
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Нардеп Шевченко на встрече с Лукашенко: "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом"Нардеп Шевченко на встрече с Лукашенко: "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом"
"Слуга народа" потребует объяснений от своего депутата за поездку к Лукашенко"Слуга народа" потребует объяснений от своего депутата за поездку к Лукашенко
Оккупационная власть Крыма собралась судить Порошенко и КравчукаОккупационная власть Крыма собралась судить Порошенко и Кравчука
Нардеп из "Слуги народа" приехал на встречу к Лукашенко, которого Украина не считает президентом БеларусиНардеп из "Слуги народа" приехал на встречу к Лукашенко, которого Украина не считает президентом Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости