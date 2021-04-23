Киев утвердил требования к проведению религиозных мероприятий во время Пасхи

Киевские власти утвердили особые требования к проведению религиозных мероприятий при праздновании Вербного воскресенья и Пасхи.

Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Приближаются Пасхальные праздники, длительные выходные, и это очень рискованный момент для эпидемиологической ситуации. Люди планируют идти в церкви, праздновать компаниями, посещать публичные места. И очень важно, чтобы следствием радости от праздника не стала беда от болезни. Чтобы в середине мая мы опять не получили резкого всплеска заболеваемости. Я призываю всех быть сознательными и ни относиться легкомысленно к рекомендациям специалистов", - подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что сегодня утром состоялось заседание городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на котором были утверждены особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Пасхи.

В частности, столичная власть рекомендует руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме. Однако, если прихожане пойдут в церковь, необходимо придерживаться строгих правил и ограничений.

"Во-первых: храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Во-вторых: ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения. В-третьих: обеспечить температурный скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях. И, конечно, масочного режима никто не отменял!" - отметил Кличко.

Он также сообщил, что накануне власть встречалась с представителями всех конфессий, которых призвали соблюдать карантинные ограничения.

Мэр отметил, что ситуация с заболеваемостью ковидом в Киеве остается сложной, и призвал всех киевлян провести праздники в кругу семьи.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко дал рекомендации относительно празднования Пасхи.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский соообщил о подготовке проекта "Пасха дома". Он провел встречу с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.