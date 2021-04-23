Кравчук исключил поездку Зеленского в Москву на переговоры с Путиным
"Это может быть только нейтральная страна".
Первый президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал невозможной поездку президента Владимира Зеленского в Москву на переговоры с президентом РоSSии Владимиром Путиным.
"Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться о войне на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна. Скажем, Финляндия. Скажем, Швейцария. Но ни в коем случае это не может быть РоSSия, агрессор, оккупант Украины", - сказал Кравчук в интервью "4 каналу".
Он добавил, что также не поехал бы в Москву на переговоры с роSSийским представителем Борисом Грызловым.
Напомним, президент Зеленский впервые заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным еще в начале марта. Он сказал, что готов встретиться с каждым лидером "нормандской четверки" отдельно, если они не смогут собраться на саммит.
16 апреля Зеленский слетал в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. К переговорам с ними по видеосвязи присоединилась канцлер Ангела Меркель.
20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса.
Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен вести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время.