РоSSийское консульство в чешском Брно облили кетчупом

В ночь на 18 апреля так же поступили с роSSийским посольством в Праге.

Фото: Цензор

Консульство РоSSийской Федерации в чешском городе Брно облили кетчупом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DenikN.

В полиции отметили, что пока личности людей, которые это сделали, неизвестны.

В ночь на 18 апреля так же поступили с роSSийским посольством в Праге. Полиция впоследствии задержала семь человек, которых считают причастными к акции. Люди, облившие стену посольства кетчупом, пояснили в комментариях СМИ, что кетчуп символизирует кровь, а "режим Путина совершил террористический акт в Чехии".

Фото: Цензор

Фото: Цензор

Напомним, что дипломатический конфликт между двумя странами связан с тем, что Чехия назвала роSSийскую разведку виновной в подрыве склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Более того, к подрыву причастны те же оперативники, что подозреваются в отравлении роSSийского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля. Анатолий Чепига (Руслан Боширов) в Чехии работал под именем Руслана Табарова, а Александр Мишкин (Александр Петров) - под именем Николая Попа.

Прага решила выслать 18 роSSийских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ РоSSия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

21 апреля новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что, если РоSSия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в роSSийском посольстве. После отсутствия положительного ответа Чехия объявила о высылке еще около 70 сотрудников посольства РФ.

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