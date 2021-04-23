РоSSийское консульство в чешском Брно облили кетчупом

В ночь на 18 апреля так же поступили с роSSийским посольством в Праге.

Фото: Цензор

Консульство РоSSийской Федерации в чешском городе Брно облили кетчупом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DenikN.

В полиции отметили, что пока личности людей, которые это сделали, неизвестны.

В ночь на 18 апреля так же поступили с роSSийским посольством в Праге. Полиция впоследствии задержала семь человек, которых считают причастными к акции. Люди, облившие стену посольства кетчупом, пояснили в комментариях СМИ , что кетчуп символизирует кровь, а "режим Путина совершил террористический акт в Чехии".

Фото: Цензор

Фото: Цензор

Напомним, что дипломатический конфликт между двумя странами связан с тем, что Чехия назвала роSSийскую разведку виновной в подрыве склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Более того, к подрыву причастны те же оперативники, что подозреваются в отравлении роSSийского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля. Анатолий Чепига (Руслан Боширов) в Чехии работал под именем Руслана Табарова, а Александр Мишкин (Александр Петров) - под именем Николая Попа.

Прага решила выслать 18 роSSийских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ РоSSия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.