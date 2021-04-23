Участнику "Дом-2" запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

Он планировал переправить автомобиль из Турции в РоSSию транзитом через Украину.

Бывшему участнику роSSийских реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер-2" запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма.

В сообщении Государственной пограничной службы не указано имени блогера, но речь идет о Сергее Пынзаре, в инстаграме которого есть фотографии в такой же одежде, что и на оперативном фото ГПС. В Украину он хотел попасть транзитом, чтобы перегнать автомобиль из Турции в Москву.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: instagram.com/pinzar_sergei

"Вчера вечером в Черноморский порт на теплоходе из Турции прибыл гражданин РоSSийской Федерации. Мужчина оказался известным роSSийским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу «Дом-2» и «Свадебный размер-2». Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт нахождения на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска «Керчь»", - сообщили пограничники.

Мужчине отказали в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года.

Напомним, что порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее позволяет посещать Крым только через наземные контрольные пункты въезда-выезда.

Любой человек, приезжающий в Крым на автомобиле или поезде через мост с Кубани или прилетающий самолетом, автоматически нарушает украинское законодательство.

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