Ермак: отвод роSSийских войск является результатом работы президента Зеленского и международных партнеров

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак убежден, что отвод роSSийских войск от восточных границ Украины - это результат работы Владимира Зеленского, его команды, а также наших международных партнеров.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", - передает пресс-служба ОП.

"Пока есть силы, занимающиеся тем, что критикуют власть, мы работаем не ради пиара, а ради страны. Эта критика очень похожа на вражескую пропаганду, ведь она кардинально искажает реальность. Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина", - сказал Ермак.

Он отметил, что результаты работы команды президента и факты "гораздо красноречивее, чем безосновательная критика некоторых политиков".

"Все увидели, как проходил визит президента в Париж, как происходила видеоконференция, во время которой президент Франции сидел рядом с президентом Украины, и они разговаривали с канцлером Германии", - отметил руководитель ОП.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский посетил Францию с рабочим визитом. В Париже он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили ситуацию с безопасностью на роSSийско-украинской границе и выразили обеспокоенность по поводу наращивания Россией своих войск.

Макрон после встречи обнародовал в Twitter два сообщения на украинском языке. Он отметил, что Франция вместе с Украиной и Германией в дальнейшем решительно настроена на поиск политического решения относительно ситуации на Донбассе, которое является единственным возможным.

22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Он также сообщил, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации. 23 апреля Минобороны РФ сообщило, что начало отвод войск.

Аналитик НАТО Энди Сколлик напомнил, что в мае 2014-го РФ также заявляла об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрел украинских войск через границу, а в августе - получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.