Украинский центр разработки вакцин могут открыть на базе института Громашевского

Шмыгаль назвал вопрос создания собственной лаборатории стратегическим.

?Украинский центр разработки вакцин могут открыть на базе института Громашевского
Фото: wikipedia.org

Украинский центр разработки вакцин могут открыть на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на совещании в Кабинете министров.

19 апреля президент Владимир Зеленский призвал правительство к скорейшему созданию "современной лаборатории" для разработки вакцин и лекарств, и уже через три дня Кабмин организовал совещание по созданию в Украине инфраструктуры по разработке вакцин.

"Сегодня весь мир стоит в очереди за вакциной, и очевидным становится факт, что Украине необходимо иметь собственную базу для разработки вакцин. Это стратегический вопрос, поскольку строительство современной инфраструктуры по мировым образцам позволит нам восстановить научный потенциал и разрабатывать препараты для защиты от различных болезней" - сказал на ней премьер Денис Шмыгаль.

Ляшко в свою очередь сказал, что одним из вариантов, который рассматривает Минздрав, является создание лаборатории на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского.

"Параллельно есть план создать в институте открытое научное пространство, которое будет объединять всех ученых для проведения исследований", - заявил Ляшко.

По его словам, там будут разрабатывать не только вакцины, но и иммунобиологические препараты, в частности, для лечения онкологических заболеваний.

По итогам совещания Шмыгаль поручил за две недели проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования для создания лаборатории.

Напомним, что Министерство здравоохранения в связи с пандемией коронавирусной болезни заявило о планах восстановить собственное производство вакцин. По словам министра Максима Степанова, на это потребуется около трех лет.

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