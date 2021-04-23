?Украинский центр разработки вакцин могут открыть на базе института Громашевского

Украинский центр разработки вакцин могут открыть на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на совещании в Кабинете министров.

19 апреля президент Владимир Зеленский призвал правительство к скорейшему созданию "современной лаборатории" для разработки вакцин и лекарств, и уже через три дня Кабмин организовал совещание по созданию в Украине инфраструктуры по разработке вакцин.

"Сегодня весь мир стоит в очереди за вакциной, и очевидным становится факт, что Украине необходимо иметь собственную базу для разработки вакцин. Это стратегический вопрос, поскольку строительство современной инфраструктуры по мировым образцам позволит нам восстановить научный потенциал и разрабатывать препараты для защиты от различных болезней" - сказал на ней премьер Денис Шмыгаль.

Ляшко в свою очередь сказал, что одним из вариантов, который рассматривает Минздрав, является создание лаборатории на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского.

"Параллельно есть план создать в институте открытое научное пространство, которое будет объединять всех ученых для проведения исследований", - заявил Ляшко.

По его словам, там будут разрабатывать не только вакцины, но и иммунобиологические препараты, в частности, для лечения онкологических заболеваний.

По итогам совещания Шмыгаль поручил за две недели проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования для создания лаборатории.

Напомним, что Министерство здравоохранения в связи с пандемией коронавирусной болезни заявило о планах восстановить собственное производство вакцин. По словам министра Максима Степанова, на это потребуется около трех лет.