Украина впервые принимает участие в переговорах Восточного фланга НАТО, - Кулеба

На встречу также пригласили Грузию.

?Украина впервые принимает участие в переговорах Восточного фланга НАТО, - Кулеба
Фото: скрін відео

Украина впервые принимает участие в министерской встрече треугольника Польша-Румыния-Турция в Бухаресте.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мои приветствия из Бухареста. Здесь сегодня Украина впервые принимает участие в переговорах треугольника Румынии, Польши и Турции - Восточного фланга НАТО. Бухарест, Варшава и Анкара основали этот трехсторонний формат в 2012 году на саммите Альянса в Чикаго. Сегодня они впервые пригласили принять участие в их встреча гостей - Украину и Грузию. И это не просто приглашение. Это политический сигнал и конкретное действие по поддержке Украины в трудный момент", - отметил глава МИД.

Кулеба отметил, что Украина является ключевым партнером НАТО в регионе Черного моря вместе с Грузией, и составляет неотъемлемую часть формулы его безопасности и процветания.

"Мы встретимся впятером с Давидом Залкалиани, Богданом Ауреску, Збигневом Рау и Мевлютом Чавушоглу, все из которых являются моими хорошими друзьями, на фоне угроз безопасности, которые создает агрессивное поведение РоSSии и ее растущая милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей. Речь пойдет и об усилении присутствия и готовности НАТО к укреплению безопасности и стабильности в регионе, и о евроатлантических переспективах Украины и Грузии, и об инициированном Украиной формате Крымской платформы", - рассказал Кулеба.

Он также добавил, что отдельно пообщается в двустороннем формате о политике и торговле в отношениях между странами.

Напомним, 13 апреля в Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО с участием главы МИД Кулебы. Он предложил членам Альянса 10 шагов в поддержку Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик
В Украине отменили запрет для гомосексуальных людей быть донорами кровиВ Украине отменили запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови
Зеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужнаЗеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужна
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Канады дестабилизирующие действия РоSSииКулеба обсудил с министром иностранных дел Канады дестабилизирующие действия РоSSии
НАТО проведет саммит 14 июняНАТО проведет саммит 14 июня
Два самолета и беспилотник НАТО провели разведку вокруг КрымаДва самолета и беспилотник НАТО провели разведку вокруг Крыма
Украина попросила отключить РоSSию от SWIFT в случае новой агрессииУкраина попросила отключить РоSSию от SWIFT в случае новой агрессии
В Украину за три дня прибыли не менее трех военно-транспортных самолетов НАТОВ Украину за три дня прибыли не менее трех военно-транспортных самолетов НАТО
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, гранатометов и БМПОккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, гранатометов и БМП
Украина, Польша и Литва сделали совместное заявление по поводу агрессивных действий РФУкраина, Польша и Литва сделали совместное заявление по поводу агрессивных действий РФ
Представитель Госдепа назвал РоSSию агрессором и заявил, что Украина ничем ее не провоцируетПредставитель Госдепа назвал РоSSию агрессором и заявил, что Украина ничем ее не провоцирует
Украина не хочет войны, но готова к ней, - ЗеленскийУкраина не хочет войны, но готова к ней, - Зеленский
Кулеба: роSSийские войска продолжают прибывать к границам УкраиныКулеба: роSSийские войска продолжают прибывать к границам Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости