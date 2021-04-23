?Украина впервые принимает участие в переговорах Восточного фланга НАТО, - Кулеба

Украина впервые принимает участие в министерской встрече треугольника Польша-Румыния-Турция в Бухаресте.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мои приветствия из Бухареста. Здесь сегодня Украина впервые принимает участие в переговорах треугольника Румынии, Польши и Турции - Восточного фланга НАТО. Бухарест, Варшава и Анкара основали этот трехсторонний формат в 2012 году на саммите Альянса в Чикаго. Сегодня они впервые пригласили принять участие в их встреча гостей - Украину и Грузию. И это не просто приглашение. Это политический сигнал и конкретное действие по поддержке Украины в трудный момент", - отметил глава МИД .

Кулеба отметил, что Украина является ключевым партнером НАТО в регионе Черного моря вместе с Грузией, и составляет неотъемлемую часть формулы его безопасности и процветания.

"Мы встретимся впятером с Давидом Залкалиани, Богданом Ауреску, Збигневом Рау и Мевлютом Чавушоглу, все из которых являются моими хорошими друзьями, на фоне угроз безопасности, которые создает агрессивное поведение РоSSии и ее растущая милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей. Речь пойдет и об усилении присутствия и готовности НАТО к укреплению безопасности и стабильности в регионе, и о евроатлантических переспективах Украины и Грузии, и об инициированном Украиной формате Крымской платформы", - рассказал Кулеба.

Он также добавил, что отдельно пообщается в двустороннем формате о политике и торговле в отношениях между странами.