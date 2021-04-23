РоSSия начала возвращать войска с "учений" в Крыму

В мае 2014 года РФ также заявляла об отводе войск от украинской границы.

РоSSийские военные, принимавшие участие в учениях в оккупированном Крыму, начали возвращаться на базы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минобороны РФ .

"23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, начали возвращение в пункты постоянной дислокации. Сейчас военные подразделения и соединения осуществляют марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляющие погрузку на десантные корабли , железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что уже произошла загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота.

"Морским пехотинцам предстоит осуществить переброску в пункты постоянной дислокации комбинированным способом - морским транспортом, железнодорожным транспортом и осуществлением маршей", - отмечается в сообщении.

После учений Крым также оставляют войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожный транспорт загружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ПВО.

Отметим, что аналитик НАТО Энди Сколлик вспоминает, что в мае 2014 года РФ также заявляла об отводе войск от украинской границы. Однако тогда были отведены не все силы, и в июле они вели обстрел украинских войск через границу, а в августе - получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

In May 2014, 45,000 Russian troops were involved in exercises near Ukraine's eastern border. These troops were returned to their regular bases. Well, some of them were. They left 13,000 behind, which grew to 21,000 prior to the Russian invasion of Ukraine's Donbas 22-25 Aug 2014. https://t.co/CkotpxmsxK — Andy Scollick (@Andy_Scollick) April 22, 2021

Напомним, 22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Он также сообщил, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации.

С марта РоSSия стягивала войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По данным Пентагона, РФ аккумулировала почти 150 тысяч военных. Поэтому Владимир Зеленский записал обращение, в котором отдельно пригласил Путина на переговоры в "любой части украинского Донбасса". В роSSийском сенате заявили, что "предложение о встрече не имеет никакого смысла. Это - заявление хорошего актера".