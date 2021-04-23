РоSSия начала возвращать войска с "учений" в Крыму

В мае 2014 года РФ также заявляла об отводе войск от украинской границы.

РоSSия начала возвращать войска с "учений" в Крыму
Фото: facebook/Минобороны РоSSии

РоSSийские военные, принимавшие участие в учениях в оккупированном Крыму, начали возвращаться на базы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минобороны РФ.

"23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, начали возвращение в пункты постоянной дислокации. Сейчас военные подразделения и соединения осуществляют марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляющие погрузку на десантные корабли , железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что уже произошла загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота.

"Морским пехотинцам предстоит осуществить переброску в пункты постоянной дислокации комбинированным способом - морским транспортом, железнодорожным транспортом и осуществлением маршей", - отмечается в сообщении.

После учений Крым также оставляют войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожный транспорт загружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ПВО.

Отметим, что аналитик НАТО Энди Сколлик вспоминает, что в мае 2014 года РФ также заявляла об отводе войск от украинской границы. Однако тогда были отведены не все силы, и в июле они вели обстрел украинских войск через границу, а в августе - получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

In May 2014, 45,000 Russian troops were involved in exercises near Ukraine's eastern border. These troops were returned to their regular bases. Well, some of them were. They left 13,000 behind, which grew to 21,000 prior to the Russian invasion of Ukraine's Donbas 22-25 Aug 2014. https://t.co/CkotpxmsxK

— Andy Scollick (@Andy_Scollick) April 22, 2021

Напомним, 22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Он также сообщил, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации.

С марта РоSSия стягивала войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По данным Пентагона, РФ аккумулировала почти 150 тысяч военных. Поэтому Владимир Зеленский записал обращение, в котором отдельно пригласил Путина на переговоры в "любой части украинского Донбасса". В роSSийском сенате заявили, что "предложение о встрече не имеет никакого смысла. Это - заявление хорошего актера".

Позже пресс-секретарь Путина заявил, что президент получил текст выступления Зеленского с предложением о встрече, но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться. Сам президент РФ в ответ пригласил президента Украины в Москву.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик
В Украине отменили запрет для гомосексуальных людей быть донорами кровиВ Украине отменили запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови
Зеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужнаЗеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужна
Блок рекламы


Похожие новости
МИД: РоSSия распространяет фейки об "общей мобилизации" в УкраинеМИД: РоSSия распространяет фейки об "общей мобилизации" в Украине
ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму мужчины, который "собирал секретные данные для Минобороны Украины"ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму мужчины, который "собирал секретные данные для Минобороны Украины"
РоSSия высылает 10 сотрудников посольства США в МосквеРоSSия высылает 10 сотрудников посольства США в Москве
Украинского военного в Крыму приговорили к 3,5 годам колонииУкраинского военного в Крыму приговорили к 3,5 годам колонии
Кулеба: роSSийские войска продолжают прибывать к границам УкраиныКулеба: роSSийские войска продолжают прибывать к границам Украины
РоSSия ограничила полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моряРоSSия ограничила полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря
О санкциях надо говорить еще до того, как РоSSия перейдет "красные линии", - ЛандсбергисО санкциях надо говорить еще до того, как РоSSия перейдет "красные линии", - Ландсбергис
Глава МИД Литвы: РоSSия показала себя как страна, поддерживающая терроризмГлава МИД Литвы: РоSSия показала себя как страна, поддерживающая терроризм
РоSSиянин предлагал пограничникам взятку, чтобы попасть в УкраинуРоSSиянин предлагал пограничникам взятку, чтобы попасть в Украину
Главный дипломат ЕС призвал РоSSию отвести войска от границ УкраиныГлавный дипломат ЕС призвал РоSSию отвести войска от границ Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости