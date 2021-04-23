Вследствие обстрела на Донбассе погиб украинский военный (обновлено)

В зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 22 апреля, погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Север" в соцсети Facebook.

"Сегодня, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ "Север", в результате обстрела вооруженными формированиями РоSSийской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Север" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Обновлено. Погибшим оказался волынский военный, оператор-разведчик противотанкового дивизиона в/ч А4267 Александр Луцик.

Об этом сообщает пресс-центр Волынского облсовета.

"Сегодня, 22 апреля, около 11.30 в зоне проведения ООС при выполнении боевых задач в результате попадания противотанковой управляемой ракеты погиб волынский военный Александр Анатольевич Луцик. Родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи Колковской территориальной общины. Служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона в/ч А4267. Глава Григорий Недопад и депутатский корпус областного совета выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.