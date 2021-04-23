ЦИК официально признала Вирастюка победителем довыборов на 87 округе (обновлено)

Центральная избирательная комиссия признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка, который баллотировался в округе №87, избранным народным депутатом Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"ЦИК установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОВО №87 (на основании уточненного протокола и с учетом решений судов, вступивших в законную силу). 30,5% избирателей (это 15 536 голосов) проголосовали за Василия Вирастюка. Он избран народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЦИК обратилась к Национальной полиции относительно нарушений законодательства Украины на выборах в 87 округе с целью проведения проверки и принятия мер.

Напомним, довыборы на 87 округе были объявлены в связи с тем, что нардеп "Слуги народа" Зиновий Андриевич сложил полномочия после избрания мэром Надворной.

По итогам промежуточных выборов в округе №87 (Надвирнянский район и отдельные соседние территории) с небольшим отрывом лидировал Василий Вирастюк от "Слуги народа". Он набрал всего на 749 голосов больше, чем его соперник Александр Шевченко из партии "За майбутне".

Результаты голосования на пяти участках, где якобы побеждал Шевченко, были отменены. Несмотря на это, ЦИК объявила выборы состоявшимися.

Подсчет голосов на 87 ОИК проходил со скандалами. После закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. Подсчет голосов "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу," потому что исчез ее прошлый глава".

После этого партия "Голос" дважды подавала заявку на изменение председателя ОИК. В среду под зданием комиссии прошли параллельные митинги в поддержку Вирастюка и Шевченко. Нардеп Николай Тищенко, который был в "делегации" слуг народа, обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. В конце концов досчитали голоса только в ночь на 4 апреля.