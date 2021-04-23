Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго

Голосование будет проходить в партийном приложении.

Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Фото: facebook/Слуга Народу

Фракция "Слуга народу" приняла решение провести внутренний опрос в чате депутатов об исключении депутата Евгения Шевченко и назначении главы Минэнерго.

Об этом сообщили источники LB.ua во фракции.

"Будет голосование в приложении, которое у нас создано было несколько месяцев назад", - сказал один из собеседников.

По словам источников, голосование будет касаться кандидатуры на должность министра энергетики, а также исключения из фракции нардепа Шевченко. При этом сначала будет проведено сигнальное голосование.

Ранее, 20 апреля депутат Шевченко поехал в Минск на встречу к Лукашенко, несмотря на то что Украина не признает его президентские полномочия. При этом депутат заявил Лукашенко, что более трети украинцев хотели бы видеть его своим президентом.

В "Слуге народа" заявили, что будут требовать от нардепа объяснений. А уже сегодня Евгений Шевченко сам попросил исключить его из фракции.

По словам источников, дата голосования еще точно не определена.

"Еще нет даты. Это зависит от голосования во фракции", - сказал собеседник во фракции, добавив, что сегодня на заседании присутствовали менее 200 депутатов.

Напомним, основным кандидатом на должность министра энергетики Украины на сегодня является нынешний вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что продолжает исполнять свои обязанности и готовится к новой командировке в составе официальной украинской делегации.

Источники LB.ua во властных кругах сообщили,что Витренко уже написал заявление на увольнение и сделал это раньше, чем состоялся визит в Катар. Однако решение об освобождении Витренко, по словам источников, может быть принято только после определения альтернативного кандидата на пост руководителя министерства.

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