Кулеба обсудил с министром иностранных дел Канады дестабилизирующие действия РоSSии

Глава канадской дипломатии подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Канады дестабилизирующие действия РоSSии
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Канады Марком Гарно.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба и Марк Гарно уделили особое внимание эскалации Россией ситуации вблизи украинской границы и на временно оккупированных территориях Украины.

Глава МИД Украины рассказал канадскому коллеге об актуальной ситуации в зоне роSSийско-украинского вооруженного конфликта, отметил противоправные действия РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризацию временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Марк Гарно отметил, что Канада с большим беспокойством относится к усиленному военному присутствию РФ на границе с Украиной и угроз, которые нынешние дестабилизирующие действия Москвы представляют для безопасности Украины и Европы в целом.

"Глава канадской дипломатии отметил взвешенную позицию Украины в сложившейся ситуации, подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантических устремлений", - отмечает пресс-служба МИД.

Кроме того, собеседники обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках Украинской-канадской рабочей группы по мобильности для укрепления диалога в миграционной и визовой сферах.

Дмитрий Кулеба и Марк Гарно также скоординировали действия в контексте подготовки к следующему этапу переговоров с Ираном относительно привлечения к ответственности виновных за сбивание самолета PS752 и установления справедливости для жертв трагедии и их родственников.

Напомним, Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу подготовить новый пакет секторальных санкций против РоSSии.

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