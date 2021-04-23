Имения, бизнес, дорогие авто: "Схемы" нашли у нардепов активы, не внесенные в декларации

"Схемы" проанализировали декларации, поданные народными депутатами, и нашли несколько случаев, когда в документах не хватает определенной информации - что может являться коррупционным правонарушением.

Об этом говорится в расследовании “Схем”.

"Двухэтажная вилла на побережье теплой Испании , имения в элитных коттеджных поселках под Киевом , квартиры в новостройках премиум-класса стоимостью в десятки миллионов гривень, доли в бизнесе и ценные авто. Все это - активы, которые либо непосредственно принадлежат трем украинским нардепам, либо записаны на их близких родственников или доверенных лиц. И никаких упоминаний об этом вы не найдете в их декларациях. Несмотря на то, что по закону они обязаны это декларировать", - сообщают журналисты.

Депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов «забыл» упомянуть в декларации жену и ее многомиллионные активы. На женщину, в частности, записан двухэтажный особняк площадью более 600 квадратных метров в элитном коттеджном городке «Солнечная долина» в Киевской области. Стоимость такого поместья оценивается в более 1,5 миллиона долларов.

Она также является обладательницей 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров, еще одного коттеджа в «Солнечной долине», а с мая 2020 года - восьми квартир и восьми паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.

Народный депутат от фракции «Батькивщина» Михаил Волынец в июне 2020 года продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 миллиона гривень. И сразу же приобрел новую, в полтора раза большей площадью - в комплексе «Бульвар фонтанов» стоимостью более 7,5 миллионов гривень. Разницу в стоимости в 3,5 миллиона гривень Волынец покрыл из сбережений. Долю в покупку также внесла женщина, с которой, по словам нардепа, он проживает. На вопрос, почему в таком случае она не фигурирует в декларации, Волынец ответил: "Это не обязательно".

Семья сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Артура Герасимова обладает элитным домом в Испании общей площадью 120 квадратных метров.

Отмечается, что сокрытие активов может составлять нарушение антикоррупционного законодательства.

Впрочем, как отмечают журналисты, даже если профильные ведомства и правоохранительные органы смогут это доказать - народным избранникам все равно не "светит" заключение, а только штраф, общественные работы, и максимум - частичное ограничение свободы - в специальном учреждении «открытого типа». Все из-за принятого в конце 2020-го года резонансного решения Конституционного суда, которым была отменена часть антикоррупционной реформы - в частности, и норма об уголовной ответственности.