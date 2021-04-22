"Слуга народа" Шевченко, ездивший к Лукашенко, попросил исключить его из фракции

Большинство депутатов выступили против.

"Слуга народа" Шевченко, ездивший к Лукашенко, попросил исключить его из фракции
Фото: president.gov.by

Депутат партии "Слуга народа" Евгений Шевченко попросил исключить его из фракции.

Об этом LB.ua стало известно от источников в политсиле.

Сегодня фракция провела заседание, требуя объяснений от Шевченко за поездку к Лукашенко.

На вопрос, будет ли голосовать за исключение Шевченко, источник в "Слуге народа" рассказал, что не будет.

"Никогда не голосовала за исключение депутатов из фракции и не буду", - отметила депутат.

Еще один источник во фракции также сообщил, что большинство депутатов - против исключения Шевченко.

Как сообщалось, сегодня, 22 апреля, "Слуга народа" проведет онлайн-собеседование с кандидатом на пост министра энергетики. Также источники в партии отмечали, что будут обсуждаться "проблемы с депутатами" - это празднование Николаем Тищенко дня рождения жены в отеле во время локдауна и визит Евгения Шевченко к Лукашенко в Беларусь.

Источник добавил, что "следующий вопрос - по Николаю Тищенко. Первый вопрос по Минэнерго пока отложили, потому что нардепы ожидают главу правительства, чтобы он представил кандидата".

Напомним, 20 апреля депутат Шевченко приехал в Минск на встречу к Лукашенко, несмотря на то что Украина не признает его президентские полномочия. При этом депутат заявил Лукашенко, что более трети украинцев хотели бы видеть его своим президентом.

В "Слуге народа" заявили, что поездка - собственная инициатива Шевченко, однако предупредили, что будут требовать от нардепа объяснений.

Евгений Шевченко имеет скандальную репутацию. В частности, он участвовал в телешоу роSSийских пропагандистов, ностальгировал по советской медицине. Один из коллег Шевченко по фракции как-то назвал его "ватным клоуном" и "интеллектуально ограниченным созданием".

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