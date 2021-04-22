Гладковский решил подать в суд на НАБУ

НАБУ объявило в розыск сына Олега Гладковского Игоря как фигуранта дела ООО "Оптимумспецдеталь".

Гладковский решил подать в суд на НАБУ
Фото: Lb.ua

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, предприниматель Олег Гладковский подает в суд на Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Богдан", учредителем которой является Гладковский.

"Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора, должно получить правовую оценку - такой была реакция господина Гладковского на события последних суток. Также, по мнению Гладковского, правовой оценки требуют публикации ложных данных со стороны НАБУ, которые предоставляются обществу в виде свершившихся фактов, а на самом деле являются только вольной интерпретацией на заданную руководством правоохранительных органов тему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие продолжается уже второй год, однако доказать вину членов семьи Гладковских до сих пор не удалось.

Напомним, сегодня НАБУ объявило в розыск сына Олега Гладковского Игоря. Он является фигурантом дела ООО "Оптимумспецдеталь" и подозревается в злоупотреблении влиянием.

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