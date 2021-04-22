МИД: РоSSия распространяет фейки об "общей мобилизации" в Украине

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что РоSSия распространяет фейковые сообщение о том, что в Украине якобы началась общая мобилизация.

Об этом рассказал в комментарии LB.ua спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах", является РоSSийская Федерация.

"На фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью наше государство получило беспрецедентную международную поддержку. Иностранные партнеры особо отмечают мудрую и взвешенную позицию руководства Украины. С самого начала украинская сторона четко заявила, что не будет поддаваться на роSSийские провокации, и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией ", - отметил Николенко.

Он отметил, что высказывания представителей МИД РФ об объявлении "всеобщей мобилизации" в Украине - это очередной пример дезинформации.

"Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент - речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности", - пояснил представитель МИД .

Напомним, 21 апреля Зеленский подписал закон о призыве резервистов в особый период ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" №1357-ІХ), который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года. Отмечалось, что этот закон позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии.