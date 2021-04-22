Оккупанты семь раз открывали огонь на Донбассе

В результате обстрела погиб военный.

Оккупанты семь раз открывали огонь на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала этих суток зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, недалеко от населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и противотанковой пушки, а у поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки захватчики открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли позиции наших защитников вблизи населенного пункта Шумы.

В результате обстрела вооруженными формированиями РоSSийской Федерации позиций наших подразделений военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью.

О действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Майорска противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Действия роSSийских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня. В который раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе.

Напомним, в Донецкой области СБУ изобличила 10 участников незаконных вооруженных формирований и схрон мин.

Ранее контрразведка СБУ задержала танкиста "ДНР", который сейчас дает важные свидетельства о роSSийской агрессии в Украине.

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