Контрразведка СБУ задержала на Житомирщине агента ФСБ РоSSии, собиравшего "компромат" на военных

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали на Житомирщине агента ФСБ РоSSии. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы за деньги собирал разведывательные данные о воинских частях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

По данным спецслужбы, для выполнения задания роSSийских кураторов агент должен был: снять на видео два военных объекта, собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные; а также - установить места проживания военнослужащих.

"Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию отработанными электронными каналами. Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ . Задержанный признал факт сотрудничества с роSSийской спецслужбой и дает показания по своей противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В настоящее время следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.