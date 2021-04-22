Контрразведка СБУ задержала на Житомирщине агента ФСБ РоSSии, собиравшего "компромат" на военных

Мужчина признал факт сотрудничества с роSSийской спецслужбой и дает показания.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали на Житомирщине агента ФСБ РоSSии. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы за деньги собирал разведывательные данные о воинских частях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, для выполнения задания роSSийских кураторов агент должен был: снять на видео два военных объекта, собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные; а также - установить места проживания военнослужащих.

"Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию отработанными электронными каналами. Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ. Задержанный признал факт сотрудничества с роSSийской спецслужбой и дает показания по своей противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В настоящее время следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала танкиста "ДНР", который дает важные свидетельства о роSSийской агрессии в Украине.

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