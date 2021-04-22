Зеленский отреагировал на отвод роSSийских войск от границы с Украиной

"Это снижает напряжение, но Ураина всегда наготове".

Зеленский отреагировал на отвод роSSийских войск от границы с Украиной
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отреагировал на отвод Россией своих войск от украинских границ.

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина стремится к миру", - написал он в своем Twitter.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины.

Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна ?? завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку #StrongerTogether

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021

Напомним, сегодня министр обороны РоSSии Сергей Шойгу объявил о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой РФ стянула войска к границам Украины и в Крым.

В марте РоSSия начала стягивать к границам Украины войска в невиданных даже в 2014 году количествах. Все украинские высокопоставленные должностные лица, начиная с президента Зеленского, заявили, что Украина не планирует военных действий, которые могли бы стать основанием для роSSийского вторжения.

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