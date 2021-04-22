Похитителя Чауса отследили по GPS-трекеру в арендованном автомобиле, - СМИ

Этот автомобиль несколько раз приезжал к дому Чауса накануне его похищения.

Похитителя Чауса отследили по GPS-трекеру в арендованном автомобиле, - СМИ
Николай Чаус
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Вероятного похитителя судьи Николая Чауса, Юрия К., отследили с помощью GPS-трекера в машине, которую он взял в Молдове в аренду. Благодаря этому правоохранители установили маршрут Юрия в Кишиневе, говорится в расследовании "Слідства.інфо" и RISE Moldova.

В частности, было установлено, что этот автомобиль несколько раз приезжал к дому Чауса накануне его похищения. Юрий К. выехал из Молдовы 21 марта, но через несколько дней вернулся. Тогда же в Молдову въехал еще один украинец, который, как и Юрий, может иметь отношение к украинской разведке. Андрей К. и Юрий регулярно меняли гостиницы в Кишиневе, их лица зафиксированы на камерах наблюдения по меньшей мере на шести локациях.

По данным правоохранителей, Чаус был похищен на белом «Форде», а затем его быстро пересадили в "Мерседес", принадлежащий посольству Украины в Молдове.

"Камеры наблюдения зафиксировали, как автомобиль на дипломатических номерах двигался в сторону украинской границы. Нашим коллегам удалось получить видео из пограничного городка Отачь, где видно, как посольская машина примерно в 15.30 поворачивает к пункту пропуска. Автомобиль покинул Молдову в 15:40. За его рулем был военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк. Журналисты связались с ним, но как только мужчина услышал вопрос о похищении Николая Чауса, бросил трубку", - пишет "Слідство.інфо".

Через несколько минут после этого автомобиля страну пешком покинули Юрий и Андрей, вероятно связанные с разведкой Министерства обороны Украины. В тот же день из Молдовы выехала группа украинцев, которых также проверяют на причастность к похищению судьи Чауса.

Журналисты утверждают, что посольское авто, на котором по версии молдавских правоохранителей, вывозили Николая Чауса, впоследствии вернулось в Кишинев. RISE Moldova зафиксировали машину на территории украинского посольства.

Молдавское МИД просило снять дипломатический иммунитет со Сметанюка и обыскать автомобиль.

"Но пока Украина не дала такого согласия, а лишь согласилась на «дружескую встречу» Сергея Сметанюка с представителями молдавской стороны исключительно на территории нашего посольства. Но подтвердила готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Украинские власти официально отрицают свою причастность к вывозу Чауса с территории Молдовы", - добавили журналисты.

Напомним, что 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы и часть из них после этого уехала из Молдовы в Украину. Также министр внутренних дел Молдовы сказал, что подозреваемые в организации похищения переписывались на украинском языке.

МИД Украины отрицает, что государственные учреждения Украины причастны к похищению беглого судьи Николая Чауса.

По данным журналистов, к исчезновению в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса могут быть причастны люди, вероятно, связанные с разведывательными и правоохранительными органами Украины. Молдавские СМИ также писали, что президент Молдовы Майя Санду дважды пыталась связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за похищения экс-судьи Николая Чауса, но ей не удалось этого сделать "не по вине молдавской стороны".

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