Минреинтеграции объявило тендер для украинских телерадиовещателей на территорию Крыма

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий объявило первый тендер для украинских телерадиовещателей на территорию временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

"Хочу сообщить важную новость. Сегодня мы запустили процедуру первого, но далеко не последнего тендера для телерадиокомпаний, которые вещают на временно оккупированные РоSSийской Федерацией территории Украины, а именно на территорию АР Крым и города Севастополя. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех к участию", - сказал Резников на брифинге в Николаеве.

Он отметил, что поддержка локальных вещателей является важным элементом в информационной войне с Россией .

Резников также выразил надежду, что Верховная Рада Украины во время пересмотра бюджета поддержит увеличение финансирование телерадиокомпаний, вещающих на временно оккупированные территории.

"Сейчас для поддержки вещания и на Крымский полуостров, и на оккупированные территории Донецкой и Луганской было предусмотрено 50 млн грн, которые министерство направит на поддержку вещателей исключительно через процедуру публичных закупок. Все понимают, что этого недостаточно. Поэтому я уже неоднократно обращался к народным депутатам во время ближайшей корректировки бюджета на 2021 год увеличить поддержку вещателей на уязвимые территории до 100 млн грн. Это дозволит не потерять тех, кто уже на грани", - отметил вице-премьер.

Объявление о начале процедуры размещено на платформе Prozorro согласно с действующим законодательством. Конечный срок подачи тендерных предложений - 8 мая 2021 года. Старт тендерного аукциона - 11 мая 2021 года.

Объявленная стоимость составляет 4 млн грн. Однако эта цена может быть уменьшена в ходе торгов.

Напомним, по данным Минреинтеграции, РоSSия захватила почти 700 частот на оккупированных территориях. В Крыму и Севастополе оккупанты захватили 503 частотных присвоения, на которые были получены украинские лицензии для телевизионного и радиовещания. Также потеряли возможность осуществлять деятельность 58 операторов программной услуги и 12 кабельных вещателей.

На частично оккупированных территориях Донецкой и Луганской захвачены 175 частотных присвоения, упущена возможность для работы 99 операторов программной услуги и 3 кабельных вещателей.