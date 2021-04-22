Апелляционный админсуд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в честь Бандеры

Суд также подтвердил законность переименования четырех других столичных улиц.

Апелляционный админсуд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в честь Бандеры
Фото: tov-tob.livejournal.com

Шестой апелляционный админсуд признал законным переименование проспекта Степана Бандеры и четырех других столичных улиц.

Об этом сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, который в этом деле представлял интересы Украинского института национальной памяти.

"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии «Свобода», П. Богомазова и Украинского института национальной памяти (который я имел честь представлять в апелляции)", - написал он в фейсбуке.

Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым были переименованы:

  • улица Баумана - в улицу Януша Корчака;
  • улица Кутузова - в улицу Генерала Алмазова;
  • улица Суворова - в улицу Михаила Омеляновича-Павленко;
  • переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало;
  • проспект Московский - в проспект Степана Бандеры.

Напомним, Окружной административный суд Киева своим решением от 28 января 2021 года отменил решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве ". В КГГА сообщили, что готовят апелляцию на это решение.

7 июля 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в честь Степана Бандеры. Тогда мэр Киева Виталий Кличко говорил, что Киевсовет может пересмотреть свое решение, если будут обращения от киевлян. Мэр мог наложить вето на решение Киевсовета, однако не сделал этого. В августе 2016-го Кличко подписал постановление о переименовании и отправил его в печать. Официально проспект Бандеры появился 9 августа, когда газета Киевского городского совета "Хрещатик" опубликовала соответствующее решение.

25 июня 2019-го ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.

1 августа 2019 года Украинский институт нацпамяти подал апелляцию на решение Окружного суда Киева об отмене решений Киевсовета. В конце декабря суд удовлетворил апелляцию.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИВ Донецке готовят бомбоубежища, админздания закладывают мешками с песком, - СМИ
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
Кличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевлянеКличко ответил на угрозы Шмыгаля: меня вправе уволить киевляне
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
Блок рекламы


Похожие новости
Суд присяжных в США признал экс-полицейского Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда
На вечеринку Тищенко в Киеве пришли коллеги по фракции и бизнесмены - "Схемы"На вечеринку Тищенко в Киеве пришли коллеги по фракции и бизнесмены - "Схемы"
В Киеве попрощались с писателем ЯворивскимВ Киеве попрощались с писателем Яворивским
Правоохранители пришли с обысками в Одесский апелляционный суд, где слушают апелляцию по делу СтерненкоПравоохранители пришли с обысками в Одесский апелляционный суд, где слушают апелляцию по делу Стерненко
Руководители МИД стран Балтии выступили с совместным заявлением после встречи в КиевеРуководители МИД стран Балтии выступили с совместным заявлением после встречи в Киеве
Сотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или ПрагуСотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или Прагу
Министр культуры назвал "варварством" демонтаж дома Уткина в КиевеМинистр культуры назвал "варварством" демонтаж дома Уткина в Киеве
В Киеве презентовали проект Национальной стратегии безбарьерностиВ Киеве презентовали проект Национальной стратегии безбарьерности
Апелляционный суд оставил Семенченко под арестомАпелляционный суд оставил Семенченко под арестом
Суд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской областиСуд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской области
Последние новости
Подгружаем последние новости