Апелляционный админсуд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в честь Бандеры

Шестой апелляционный админсуд признал законным переименование проспекта Степана Бандеры и четырех других столичных улиц.

Об этом сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, который в этом деле представлял интересы Украинского института национальной памяти.

"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии «Свобода», П. Богомазова и Украинского института национальной памяти (который я имел честь представлять в апелляции)", - написал он в фейсбуке.

Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве ", которым были переименованы:

улица Баумана - в улицу Януша Корчака;

улица Кутузова - в улицу Генерала Алмазова;

улица Суворова - в улицу Михаила Омеляновича-Павленко;

переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало;

проспект Московский - в проспект Степана Бандеры.

Напомним, Окружной административный суд Киева своим решением от 28 января 2021 года отменил решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве ". В КГГА сообщили, что готовят апелляцию на это решение.

7 июля 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в честь Степана Бандеры. Тогда мэр Киева Виталий Кличко говорил, что Киевсовет может пересмотреть свое решение, если будут обращения от киевлян. Мэр мог наложить вето на решение Киевсовета, однако не сделал этого. В августе 2016-го Кличко подписал постановление о переименовании и отправил его в печать. Официально проспект Бандеры появился 9 августа, когда газета Киевского городского совета "Хрещатик" опубликовала соответствующее решение.

25 июня 2019-го ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.